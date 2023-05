Shell: nette hausse du bénéfice au 1er trimestre, malgré le repli des hydrocarbures

Le bénéfice net part du groupe ressort en progression de 22% sur un an à 8,7 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté, mesure la plus suivie par les marchés, affiche une progression plus modérée de près de 6% à 9,6 milliards de dollars.

Les résultats ont notamment bénéficié d'une baisse des dépenses opérationnelles et d'une meilleure performance en chimie.