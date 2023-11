Siemens: objectifs prudents pour 2024 après un bénéfice net record en 2022-2023

Le bénéfice net part du groupe ressort à 7,95 milliards d'euros pour l'exercice décalé 2022-2023 terminant fin septembre, contre 4,3 milliards un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires, à 77,8 milliards d'euros, a progressé de 11% sur un an hors effets de change et de portefeuille. Il ne doit plus augmenter en 2024 que dans une fourchette de 4 à 8%, selon un communiqué.