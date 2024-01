Skeyes cherche à nouveau des aiguilleurs du ciel

Pour participer au concours de recrutement, les candidats doivent notamment être belges ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins (fin 2024) et de 30 ans au plus, et posséder un diplôme de l'enseignement secondaire ou équivalent.

Une fois la première batterie de tests et d'examens réussie, commencera la formation proprement dite. Celle-ci s'étale sur deux ans environ, pendant lesquels le candidat contrôleur aérien perçoit déjà un salaire.