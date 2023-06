Solvay à nouveau en tête des baisses

UCB (84,98) et arGEN-X (365,00) se distinguaient par contre en progressant de 0,9 et 1,3% en compagnie de Elia (115,10) et AB InBev (52,64), en hausse de 0,2 et 0,6%, Ackermans (151,50) regagnant 0,1%.

Ageas (36,79) s'effritait tandis que Aperam (31,96) et Umicore (25,90) chutaient de 2,5 et 2%, Aedifica (63,65) et WDP (25,86) abandonnant 1,2% comme Sofina (190,80).