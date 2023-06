SOS Impôts: les 3 questions qu'il faut se poser pour la déclaration 2023

"Le changement fondamental, c'est le genre. Précédemment, on avait coutume de mettre monsieur à gauche et madame à droite. Et puis, le choix a été fait de mettre le plus âgé ou la plus âgée à gauche et l'autre à droite. On a conservé ce système, mais ça provoque un changement, car les personnes, si monsieur est plus jeune que madame, avaient l'habitude de mettre les codes de monsieur avec un 1 devant, et bien maintenant, ils doivent mettre monsieur avec 2 devant et madame avec un 1. Ça peut engendrer, je pense, des erreurs de recopiage".

Quelles sont les dates de dépôt de la déclaration fiscale ?

"Les personnes qui ont une partie 1, une déclaration simple, ne peuvent plus avoir un délai jusqu'au mois d'octobre : c'est le 30 juin pour le papier, 15 juillet pour la déclaration en ligne, même s'ils vont chez un professionnel. Mais à partir du moment où on a une déclaration compliquée : des revenus étrangers, des revenus de dirigeant, des revenus de commerçant, des revenus divers, une situation un peu compliquée qui a fort changé, on peut espérer à ce moment-là avoir le deuxième délai. Donc, là, il faut bien s'y prendre à temps si on ne s'en sort pas : appeler un professionnel. D'une part, il donnera un avantage sur la déclaration actuelle, et déjà des conseils sur la prochaine".