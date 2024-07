Timide progression du Bel 20, freiné par arGEN-X et UCB

AB InBev (55,66) et Lotus Bakeries (9.750) s'appréciaient de 1,94 et 0,52%, KBC (66,28) et Ageas (43,14) de 0,09 et 0,79%.

Galapagos (23,24) reperdait également 0,94% alors que Solvay (34,14) et Syensqo (85,41) étaient en hausse de 0,41 et 1,26%.

Les immobilières Aedifica (57,85) et Cofinimmo (58,45) se distinguaient par des hausses de 2,12 et 2,36% en compagnie de D'Ieteren (206,80) et Umicore (14,34) qui s'appréciaient de 2,27 et 3,17%, Melexis (82,70) et Elia (87,45) remontant de 1,60 et 1,16%.

Un avertissement sur résultats faisait par ailleurs chuter bpost (2,90) de 7,5%, ce titre ayant perdu jusqu'à 11% en matinée.

Aperam (25,90) et Econocom (2,40) rebondissaient quant à elles de 4,1 et 11,1%, Kinepolis (34,45) et Atenor (5,97) remontant de 2,8 et 2,6%, Agfa-Gevaert (1,166) de 3,7%.