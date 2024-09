Toujours pas de reprise du travail chez Audi Brussels, indique la CNE

L'équipe du matin de l'atelier peinture de l'usine Audi de Forest qui devait reprendre le travail ce jeudi après la pause estivale ne l'a pas fait, indique la CNE. Les travailleurs sont présents sur le site et s'entretiennent avec leurs collègues et représentants syndicaux, tandis que la direction n'a toujours pas communiqué avec le personnel, selon le syndicat chrétien.

Hier/mercredi devait marquer la rentrée pour les travailleurs de l'atelier tôlerie (carrosserie) du site bruxellois, mais ouvriers et employés ont appris la veille qu'aucun modèle ne serait attribué à l'usine par la maison-mère Volkswagen. Les équipes de 06h00 et 14h00 ont décidé de ne pas prendre leur poste et se sont entretenus avec leurs délégués syndicaux.

Sans activité à la division tôlerie, il était prévisible que les autres ateliers ne travaillent pas. "C'est la base de tout. Si cette unité ne démarre pas, le reste ne peut pas suivre", avait précisé Franki De Schrijver de l'ABVV/FGTB.