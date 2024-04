UCB inaugure à Braine-l'Alleud une nouvelle usine biotechnologique à 300 millions d'euros

L'entreprise UCB a inauguré vendredi, en présence du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR) et du secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques Thomas Dermine (PS), son nouveau centre d'opération de biofabrication en Belgique. Cette nouvelle usine, construite sur le campus du groupe à Braine-l'Alleud, représente un investissement de 300 millions d'euros. Elle permettra de produire les médicaments les plus innovants de l'entreprise biotech, notamment le Bimzelx pour lutter contre le psoriasis. Cette usine emploiera à terme 150 personnes.

Cet investissement fait partie d'un programme d'un milliard d'euros prévu sur trois ans. Le bâtiment, dédié au processus de production biotechnologique, est équipé de trois bioréacteurs de 10.000 litres, et un espace est prévu pour en ajouter trois autres de même capacité. L'immeuble compte cinq étages de 5.000 mètres carrés chacun, avec un bâtiment annexe. La construction a nécessité de repenser une partie du campus d'UCB à Braine-l'Alleud, lequel s'étend sur 50 hectares et comprend une cinquantaine de bâtiments.

Selon UCB, cette usine biotechnologique de pointe est l'une des plus grandes et des plus modernes d'Europe. L'accent a également été mis sur la durabilité, non seulement pour la conception du bâtiment, mais aussi pour les processus qu'il abritera désormais jusqu'aux molécules élaborées, dont la recherche prend en compte dès le départ l'impact environnemental.