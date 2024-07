UCB repousse Le BEL 20 près des 4.000 points

Sofina (212,80) et Umicore (14,30) remontaient de 1,72 et 0,99%, AB InBev (56,30) étant positive de 0,18% contrairement à KBC (67,70) et Ageas (43,28) qui perdaient 1,05 et 0,09%.

UCB (137,15) et Syensqo (83,20) emmenaient les baisses en reculant de 3,07 et 1,63% alors que Solvay (34,64) s'appréciait de 2,06% en compagnie de Galapagos (24,80) et arGEN-X (425,70), positives de 0,90 et 0,54%.

Aedifica (60,60) et Cofinimmo (61,05) valaient 1,42 et 0,58% de plus que la veille tandis que Lotus Bakeries (10.040) et Elia (92,75) regagnaient 0,80 et 0,22%. D'Ieteren (207,80) et Melexis (83,80) cédaient par contre 0,29 et 0,59%, Azelis (18,06) reperdant 0,22%.

Hors BEL 20, Barco (11,41) reperdait 4,52% après avoir bondi de 10,34% la veille, What's Cooking (73,20) reculant de même de 2,4%.

Ontex (8,48) et Bois Sauvage (270,00) bondissaient de 3% chacune, à l'inverse de Tubize (108,60) et GIMV (40,45) qui chutaient de 3,7 et 2,6%. Keyware Tech. (0,815) et Roularta (11,00) étaient positives de 7,2 et 4,7% tandis que bpost (2,72) regagnait 2%.