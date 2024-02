Umicore a limité sa perte après une chute de 5,77%

Aperam (30,76) se distinguait par contre en progressant de 1,89% en compagnie de Syensqo (85,13) qui s'appréciait de 1,50%, Solvay (24,02) et UCB (94,90) se contentant de mieux de 0,33 et 0,30% tandis qu'arGEN-X (365,60) gagnait 0,38% contrairement à Galapagos (36,61), négative de 0,11%.

Dès l'ouverture, notre indice vedette avait subi la pression d'Umicore (20,67) qui avait plongé de 5,77% à la suite de résultats inférieurs aux attentes, le titre ne perdant finalement que 1,43% alors qu'Elia (105,00) et D'Ieteren (172,80) abandonnaient 1,69 et 1,14%.

KBC (63,10) et Ageas (39,11) valaient 0,25 et 0,26% de plus que jeudi tandis qu'AB InBev (57,81) était négative de 0,79%, Melexis (80,25) regagnant 0,56%. Lotus Bakeries (9.110) et Colruyt (39,67) progressaient par ailleurs de 1,9% tandis qu'Ahold Delhaize (27,32) était positive de 1,8%, Sipef (50,20) et Ekopak (17,95) s'appréciant de 2,1 et 2,9%, Inclusio (12,50) et Home

Invest (15,56) de 2,4 et 2,6%, Recticel (11,20) de 2,2%. Biosenic (0,034) était enfin négative de 6,6% à l'inverse d'Onward Medical (5,62) et Sequana Medical (2,97) qui gagnaient 6 et 3,1%, IBA (10,50) regagnant 2,7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0770 USD comme dans la matinée et contre 1,0765 la veille. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 59.980 euros, en progrès de 210 euros.