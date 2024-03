Un BEL 20 attentiste et tiraillé entre arGEN-X et Elia

Le BEL 20 et ses voisins restaient partagés mercredi dans l'attente des annonces de la FED, l'indice bruxellois repassant encore par son point d'équilibre peu avant la clôture, celle-ci confirmant une avance de 0,12 % de l'indice à 3.685,41 points avec 13 de ses éléments en hausse.

Elia (99,15) se distinguait par un bond de 3,82% alors que le poids-lourd arGEN-X (326,30) abandonnait 1,92% en compagnie de KBC (68,22), négative de 0,76%.

Syensqo (84,07) et Solvay (24,03) valaient 2,39 et 1,52% de plus que la veille, Galapagos (30,92) gagnant 0,95% alors qu'UCB (107,65) reperdait 0,60%.