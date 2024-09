Un lexique multilingue pour aider l'Horeca wallon

Actif sur le territoire wallon depuis une quinzaine d'années, le SeTISw entend être un levier vers l'insertion sociale en proposant des services destinés à lever les barrières de la langue. "Nous sommes partis du principe que l'insertion professionnelle est importante pour l'inclusion sociale, qu'il y a des métiers en pénurie et qu'une grande partie des gens qui arrivent sur le territoire cherchent du travail contrairement aux idées reçues", relève le directeur.

En collaboration avec le Forem et des professionnels, un premier Voc'Able a été élaboré au départ des métiers de l'Horeca déclarés en pénurie (commis de cuisine, commis de salle, boulanger-pâtissier). Celui-ci regroupe les mots et termes les plus utilisés qui ont été traduits dans huit langues (arabe, albanais, anglais, espagnol, polonais, pachto, turc et ukrainien).