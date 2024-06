Un nouveau centre de distribution Lego ouvert à Tessenderlo

Le groupe Lego a inauguré mardi un nouveau centre de distribution régional à Tessenderlo (Limbourg) pour desservir les clients B2B du groupe dans le Benelux, le nord de la France, le Royaume-Uni et l'Irlande.

Cette nouvelle infrastructure s'ajoute au site logistique situé dans la ville tchèque de Jirny. "C'est notre deuxième centre de distribution en Europe et de cette façon, nous élargissons notre réseau pour desservir au mieux nos clients", a expliqué le Chief Operations Officer du groupe Lego, Carsten Rasmussen, lors de l'inauguration du centre.

Le centre, d'une superficie totale de 30.000 mètres carrés, représente un investissement de 75 millions d'euros. Il pourrait atteindre 55.000 mètres carrés à l'avenir et en fonction de la demande, 70 à 100 nouvelles personnes pourront y travailler.

Environ un million de commandes annuelles pour les clients européens B2B sont attendues à Tessenderlo. "Entre 25.000 et 35.000 palettes seront stockées et envoyées", estime le groupe. Les usines Lego de Nyíregyháza, en Hongrie, et de Kladno, en Tchéquie, livreront les produits au centre belge.

Une éolienne et des panneaux solaires produisent 75% de l'énergie du site, tandis que le chauffage sera assuré par de l'énergie géothermique.

La part de marché de Lego a augmenté d'environ 4% par an ces deux dernières années. Une croissance qui avait déjà été notée durant la pandémie. Le groupe avait alors observé une énorme augmentation de la vente de différents coffrets de construction, étant donné qu'en plus des enfants, les adultes commençaient eux-mêmes à en construire. Lego veut augmenter cette part de marché en se concentrant davantage sur les filles.