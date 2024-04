Un opérateur de Liege Airport assigne l'État en justice

LCA, déclarant en douane et logisticien basé à Liege Airport, réclame 8 euros à l'État à titre provisionnel, "en raison du comportement des douanes et accises". La société considère que celles-ci ont commis "une faute ou à tout le moins une négligence lourde" ayant entraîné "plus ou moins 25% de perte directe et 30% de pertes cumulées".

Les douanes réclament plusieurs centaines de millions d'euros à LCA - amendes et intérêts compris -, devant le tribunal correctionnel de Liège. Cette contre-offensive légale intervient au cœur d'un très long conflit judiciaire entre l'administration des douanes et les déclarants en douane de l'aéroport de Bierset, devenu en très peu de temps une plaque tournante majeure de l'e-commerce en Belgique.