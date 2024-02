Un syndicat redoute "plusieurs centaines" de pertes d'emploi chez Worldline Belgique

On ne sait pas encore quel sera l'impact en Belgique. L'entreprise a seulement confirmé que les activités belges étaient concernées. Worldline emploie environ 1.400 personnes en Belgique dans ses bureaux d'Evere et de Zaventem.

La direction s'est pourtant montrée très rassurante et a mis l'accent sur l'approche anticipative belge pour éviter à tout moment les licenciements, en privilégiant la réduction des coûts et l'optimisation des méthodes de travail.

Le syndicat et son homologue néerlandophone ACV Puls exigent désormais de la transparence sur les chiffres financiers et feront tout leur possible pour maximiser le maintien dans l'emploi. "Nous espérons pouvoir conclure un plan social bénéfique pour le personnel qui part et obtenir des garanties pour le personnel qui reste."

Une réunion du personnel est prévue le mercredi 14 février.