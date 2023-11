Une entreprise de transport ferroviaire projette de relier la Belgique et la Slovaquie

L'entreprise de transport ferroviaire tchèque Leo Express envisage d'organiser des voyages depuis la Belgique jusqu'à la Slovaquie, en passant par l'Allemagne et la République tchèque, ressort-il mercredi d'une communication envoyée par la compagnie au Service de régulation du transport ferroviaire. Le voyage durerait environ 19 heures et comprendrait près de 50 arrêts.

Dans les plans soumis au Service de régulation du transport ferroviaire, il est question d'une liaison quotidienne dans les deux sens, qui serait inaugurée fin 2024 ou au printemps 2025. Le train partirait peu après 06h00 du matin et arriverait à destination après 01h00.

Le train partirait d'Ostende. Il s'arrêterait ensuite à Bruges, Gand, Bruxelles, Louvain et Liège. Après s'être arrêté dans plus de 20 gares en Allemagne, parmi lesquelles Aix-la-Chapelle et Cologne, il se dirigerait vers la République tchèque, où plus de 10 arrêts sont également prévus. Le voyage se terminerait à Bratislava, en Slovaquie.