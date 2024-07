USA: rappel de Stellantis et BMW de plus de 700.000 véhicules liés aux airbags

Les constructeurs automobiles Stellantis et BMW ont prévenu mercredi du rappel de plusieurs centaines de milliers de véhicules aux Etats-Unis pour des problèmes distincts liés aux airbags, a annoncé l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Concernant Stellantis, "un capteur d'une boucle de ceinture de sécurité peut avoir été incorrectement connecté, empêchant l'airbag du siège avant de se déployer comme prévu" lors d'un accident, explique l'agence, précisant que les concessionnaires effectueront gratuitement la réparation nécessaire.

Ce rappel, qui porte sur exactement 332.000 véhicules, concerne les Alfa Romeo Giulia (modèles 2017-2024) et Stelvio (2018-2025), Fiat 500E (2024) et 500X (2019-2023) et Jeep Renegade (2019-2023).