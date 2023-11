Vers un cinquième hausse du BEL 20 cette semaine

Aperam (28,27) et Umicore (23,67) étaient positives de 2,7 et 1%, Elia (94,95) et Sofina (191,20) de 1,8 et 0,9%, Proximus (8,07) de 1,9%.

Les immobilières étaient à nouveau soutenues avec des regains supplémentaires de 2,4 et 1,9% en Cofinimmo (64,40) et Aedifica (57,20), WDP (25,30) s'appréciant de 1,4%.

ING (12,12) et Roularta (12,50) regagnaient 2,8 et 3,7% alors que Exmar (8,27) ajoutait 8,8% aux 26,2% engrangés la veille.

UCB (69,02) et arGEN-X (465,00) progressaient de 0,3%, D'Ieteren (146,90) et Barco (15,28) de 0,5%.

AB InBev (54,58) valait 0,3% de plus que jeudi, KBC (53,56) et Ageas (37,10) progressant de 1,7 et 0,7% alors que Melexis (72,00) et Solvay (99,04) se démarquaient par des reculs de 0,4 et 2,2%.

Care Property Invest (12,62) et Immobel (28,50) enregistraient des plus-values de 5,2 et 2,1%, VGP (84,50) et Shurgard (38,75) progressant de 3,1 et 2,1%, Home Invest (14,22) et Retail Estates (61,80) de 2,4 et 2,8%.

Oxurion (0,0014) récupérait enfin 27,3%£ supplémentaires en compagnie de Onward Medical (3,27) et Celyad (0,602) qui remontaient de 3,1 et 3,8%, Mithra (1,304) et MDxHealth (0,272) progressant de 3 et 1,9%, IBA (9,68) de 1,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0640 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0630 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.115 euros, en progrès de 175 euros.