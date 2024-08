Vietnam: un garçon retrouvé vivant après avoir disparu quatre jours

"On nous a dit que le garçon était fatigué. Ils lui ont donné à manger et ont vérifié son état de santé. Il va bien maintenant', a déclaré le responsable de la police à l'AFP.

Les médias d'État ont rapporté qu'un homme avait entendu des pleurs et découvert le garçon épuisé, dans la forêt, couvert de boue, assis dans un buisson de manioc.

Selon ces médias, Lam a expliqué qu'il s'était perdu dans la forêt et que plus il marchait, plus il était désorienté. Pour survivre, il a dit avoir bu l'eau d'un ruisseau et avoir cueilli des feuilles et des fruits sauvages qu'il reconnaissait.

La mère de Lam, Ly Thi Phai, a fait part de son soulagement au site d'information VietnamNet. "J'étais si heureuse que mon enfant soit revenu vivant. J'ai pleuré parce qu'il avait l'air plus mince et plus faible qu'avant sa disparition."