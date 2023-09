Visma rachète l'entreprise gantoise Silverfin pour 300 millions d'euros

Le groupe norvégien de logiciels Visma acquiert Silverfin, spécialiste de la technologie comptable basé à Gand, pour 300 millions d'euros. Selon le journal flamand De Tijd de mardi, il s'agit là de l'une des plus grandes transactions fintech belges de ces dernières années et de la septième acquisition belge en trois ans pour Visma, qui ne cesse d'acquérir des pairs du secteur.

Fondée il y a 10 ans, Silverfin développe des logiciels en nuage (cloud) qui aident à automatiser le travail des comptables. Elle est l'une des entreprises de technologie financière à la croissance la plus rapide en Belgique. Elle emploie plus de 175 personnes et fournit des services à 320.000 clients finaux dans 15 pays.

Visma et Silverfin avaient déjà le même actionnaire, le groupe d'investissement britannique HG. L'année dernière, l'entreprise norvégienne a franchi une nouvelle étape en rachetant Teamleader, un spécialiste des logiciels d'entreprise également basé à Gand.