Voiture électrique à 100 euros par mois: objectif initial "dépassé", l'Etat met fin à l'édition 2024

Le "leasing social", lancé en décembre par le président Emmanuel Macron, est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien), réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros, et roulent plus de 8.000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail.

Seuls les véhicules construits en France ou en Europe sont éligibles à ce bonus.

Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'Etat finance chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum.