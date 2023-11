Wall Street, en hausse, célèbre une inflation plus faible aux Etats-Unis

Le marché "a effacé la probabilité d'une prochaine hausse des taux et il y a une chance désormais d'une diminution des taux dès juin et juillet" 2024, a-t-il ajouté.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) a ralenti en octobre à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre, et 3,3% prévu par les analystes. Sur un mois, les prix n'ont pas bougé.

Autre nouvelle favorable du côté de la politique budgétaire, le nouveau président de la Chambre des représentants Mike Johnson a indiqué mardi qu'une résolution temporaire évitant une fermeture des services fédéraux ("shutdown") pourrait être votée à la Chambre dès mardi.

Au rang des valeurs, la totalité des onze secteurs du S&P ont conclu haut dans le vert, en commençant par le secteur immobilier (+5,32%), celui qui a le plus souffert de la montée des taux d'intérêt depuis dix-huit mois.

Les banques ont profité de l'élan, Bank of America gagnant plus de 5% tandis que Citigroup et Wells Fargo ont engrangé plus de 3%.

L'enseigne de magasins de bricolage Home Depot a bondi de 5,46% alors que le groupe a annoncé des ventes et des bénéfices en recul mais meilleurs que prévu.

Les constructeurs de véhicules électriques ont eu le vent en poupe, notamment Tesla qui a grimpé de 6,12% à 237,41 dollars, mais aussi ses plus petits concurrents comme Rivian (+4,39%) ou Lucid (+5,04%).

L'action du fabricant de cartes graphiques et micro-processeurs Nvidia, très prisé par le secteur de l'intelligence artificielle, s'est encore rapprochée des 500 dollars, gagnant 2,13% à 496,56 dollars.