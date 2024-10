Wall Street en hausse, satisfaite par l'inflation et les résultats des banques

Vers 14h20 GMT, le Dow Jones gagnait 0,71%, l'indice Nasdaq 0,32% et l'indice élargi S&P 500 grapillait 0,60%.

La Bourse de New York évoluait en hausse vendredi peu après l'ouverture, soutenue par un bon chiffre d'inflation et des résultats trimestriels du secteur financier, meilleurs qu'attendus.

Cet indice, qui mesure l'inflation du côté des entreprises, a légèrement ralenti sur un an en septembre, de 1,8% contre 1,9% en août, profitant notamment du recul des prix de l'énergie, mais avec un rebond des prix de l'alimentation.

Sur un mois, l'indice est stable, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%, selon le consensus publié par briefing.com.

Si l'on ne prend en compte que l'évolution sous-jacente des prix, c'est-à-dire hors variation des prix de l'alimentation et de l'énergie qui sont plus volatils, l'indice PPI sous-jacent continue de ralentir, à 3,2% sur un an contre 3,3% en août.