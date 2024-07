Wall Street hésite à l'ouverture d'une semaine chargée

L'indice Dow Jones cédait 0,12%, le Nasdaq à forte coloration technologique, avançait de 0,52% et le S&P 500 gagnait 0,23% vers 14H20 GMT.

La Bourse de New York évoluait mitigée lundi au début d'une semaine très chargée, entre une décision de la Fed, une salve de résultats dans le secteur de la tech et un rapport sur l'emploi américain.

"Cela veut dire que c'est une semaine chargée de nouvelles et données économiques qui vont faire bouger le marché", a ajouté l'analyste.

Et de faire la liste des événements attendus à commencer par les résultats de quatre grands noms de la tech: Microsoft mardi (+0,36% à 14H10 GMT), Meta mercredi (+0,64%), Amazon (+0,64% également) et Apple jeudi (+0,01%).

A cela il faut ajouter les semi-conducteurs AMD (+1,04%) et Intel (-0,27%), sans compter les poids lourds du Dow Jones que sont Boeing (-0,72%) et Procter and Gamble (-0,20%).

Les investisseurs se préparent aussi à réagir à la décision de la réserve fédérale américaine (Fed) qui terminera mercredi une réunion monétaire.