Wall Street ouvre en hausse, finalement enthousiasmée par la Fed

Vers 13H45 GMT, le Dow Jones engrangeait 1,06%, l'indice Nasdaq 2,25% et l'indice S&P 500 1,41%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, enthousiaste après avoir digéré la décision radicale et inattendue de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, sans s'inquiéter pour autant de la santé de l'économie.

les opérateurs avaient retenu le ton prudent de son président Jerome Powell quant aux futures réunions de la banque centrale américaine, le responsable n'écartant pas une pause ou des réductions de taux moindres par la suite.

Mais jeudi, Wall Street voyait le verre à moitié plein et repartait de l'avant. Dow Jones et S&P 500 ont ainsi inscrit, dans les premières minutes, un nouveau record en séance.

"Le marché a réagi à retardement à la baisse marquée de la Fed", a commenté Peter Cardillo, de Spartan Capital.

"Les traders réagissent et les investisseurs réfléchissent", a expliqué Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, attribuant le mouvement de mercredi à un réflexe et celui du lendemain à une stratégie plus étudiée.