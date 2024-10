Wall Street ouvre en ordre dispersé, les résultats trimestriels au centre de l'attention

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, rassurée par la bonne santé du secteur technologique et les résultats trimestriels solides de Netflix, et attentives à d'autres publications.

Vers 14H35 GMT, le Dow Jones lâchait 0,31%, l'indice Nasdaq gagnait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,20%.

"Netflix tire évidemment le Nasdaq vers le haut", selon Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Le géant américain du streaming vidéo décollait dans les premiers échanges (+9,46%) après avoir vu son portefeuille d'abonnés progresser plus que prévu au troisième trimestre, même si sa croissance a montré quelques signes de ralentissement.