Wall Street ouvre en ordre dispersé, peine à trouver de l'élan

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones gagnait 0,47%, l'indice Nasdaq perdait 0,24% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,08%.

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, toujours inquiète de la mauvaise santé des semi-conducteurs, et continuant de digérer les publications des résultats trimestriels des entreprises.

La place américaine continuait de digérer les résultats trimestriels décevants, publiés mardi, du géant des semi-conducteurs ASML.

Le groupe néerlandais, qui est coté à Amsterdam et New York, perdait 5,12% à Wall Street mercredi. La veille, il a annoncé abaisser sa fourchette de prévision annuelle, ce qui "a été suffisant pour faire chuter l'ensemble du marché mardi" et pour mettre à la peine d'autres secteurs, a noté M Sosnick.

ASML, seul pourvoyeur de machines-outil de dernière génération, indispensables à la fabrication des microprocesseurs les plus avancés, avait clôturé à -16,26% la veille.