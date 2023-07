Wall Street termine en hausse avec les bonnes nouvelles de l'inflation et des entreprises

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, réjouie par une nouvelle bonne surprise sur l'inflation et plusieurs relèvements de prévisions de sociétés, au point de signer des sommets de plusieurs mois.

Le Dow Jones a gagné 0,14%, l'indice Nasdaq a pris 1,58% et l'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,85%. Nasdaq et S&P 500 ont enregistré leur plus haut niveau en clôture depuis début avril 2022.