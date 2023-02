24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine envahit l'Ukraine

"J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale". Par ces mots, Vladimir Poutine lance, le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine voisine, déclenchant le pire conflit sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans un contexte de tensions accrues avec l'Occident, le président russe ouvre les hostilités peu avant 06H00 du matin (03H00 GMT), dans une déclaration surprise à la télévision.

L'objectif est une "démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", martèle, glaçant, le maître du Kremlin, réitérant ses accusations infondées d'un "génocide" orchestré par l'Ukraine dans l'est russophone du pays et dénonçant une politique "agressive" de l'Otan.

Deux jours auparavant, Vladimir Poutine a déclaré l'"indépendance" de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass --que Kiev combat par les armes depuis 2014.

Il menace l'Occident de "conséquences encore jamais vues", si celui-ci interfère. - "Invasion de grande ampleur" -

De puissantes explosions déchirent le ciel de l'ancienne république soviétique. Elles secouent la capitale Kiev, Kramatorsk, quartier général de l'armée ukrainienne dans l'est, Kharkiv, deuxième métropole du pays située près de la frontière russe. Elles retentissent également à Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu'à Marioupol, principal port du pays. D'un bout à l'autre du territoire, les sirènes d'alerte aérienne se mettent à hurler. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba dénonce le début d'une "invasion de grande ampleur". Dès l'aube, des habitants se pressent dans le métro de Kiev, transformé en abri.