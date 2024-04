Albanie: sept migrants meurent en tentant d'échapper à un contrôle de police

Le conducteur du véhicule, un Albanais, a perdu le contrôle près de Permet, à quelques kilomètres de la frontière avec la Grèce, et la voiture est tombée dans le fleuve de Vjosa, a précisé la police.

Les migrants, originaires "du Moyen-Orient", selon le communiqué de la police, venaient de traverser la frontière entre la Grèce et l'Albanie, probablement pour pouvoir passer ensuite au Monténégro puis vers d'autres pays d'Europe.

L'Albanie se trouve sur la route dite des Balkans utilisée par des centaines de milliers de personnes ayant fui les conflits et la pauvreté en Afrique, en Asie centrale et au Proche-Orient vers l'Union européenne lors de la vague migratoire de 2015 et 2016.