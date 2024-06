Allemagne: Scholz exclut des législatives anticipées après son revers aux européennes

L'idée d'élections anticipées, réclamées par l'extrême droite et des ténors conservateurs, n'a été envisagée "à aucun moment, pas une seconde", a précisé Steffen Hebestreit, et ce malgré un résultat "peu satisfaisant" des trois partis de la coalition gouvernementale, les sociaux-démocrates du chancelier, les Verts et les libéraux.

"La date des élections régulières est fixée à l'automne 2025. C'est ce que nous prévoyons de faire", a ajouté le porte-parole, soulignant les grandes différences entre le système français, dans lequel le président joue un rôle de premier plan, et allemand où l'ensemble du pouvoir exécutif national est dans les mains du chancelier et de son gouvernement.