Allemagne: un dirigeant d'extrême droite de nouveau condamné pour un slogan nazi

L'une des figures les plus controversées du parti d'extrême droite allemand AfD, Björn Höcke, s'est vu infliger lundi une nouvelle amende pour l'usage d'un slogan nazi, sa deuxième condamnation en quelque mois

Le chef de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pour la région de Thuringe, dans l'Est de l'Allemagne, a été condamné à une amende de 16.900 euros par le tribunal de Halle (est).

Or il s'agit d'une devise du groupe paramilitaire "Sturmabteilung" (SA) qui a joué un rôle-clef dans l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Elle est illégale dans l'Allemagne d'aujourd'hui, tout comme le salut nazi et d'autres slogans et symboles de cette époque.

M. Höcke avait demandé au public "tout pour ?", l'encourageant à répondre "l'Allemagne", alors qu'il faisait déjà l'objet de poursuites pour avoir lui-même sciemment utilisé cette formule lors d'un meeting en 2021.

Agé de 52 ans, cet ancien professeur d'histoire a à plusieurs reprises affirmé qu'il ignorait le lourd passé du slogan, sans jamais convaincre le tribunal. A l'issue de son premier procès pour l'usage de cette phrase, il avait écopé d'une amende de 13.000 euros dont il a fait appel.