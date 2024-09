Arrestation de six personnes en Russie, dont trois mineurs, accusées de sabotage pour Kiev

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé jeudi l'arrestation de six personnes, dont trois adolescents, qu'ils accusent d'avoir incendié des infrastructures ferroviaires et de communication pour le compte de l'Ukraine.

Depuis le début de l'offensive militaire en Ukraine, les autorités russes ont multiplié les arrestations pour espionnage, trahison ou collaboration avec l'Ukraine dans le cadre d'une vaste campagne de répression.

Le FSB a dit avoir arrêté six citoyens russes "impliqués dans des incendies criminels d'infrastructures de transport ferroviaire et de communication", sans plus de détail sur les sites qui auraient été visés.