Au moins dix morts et deux blessés graves dans l'incendie d'une maison de retraite en Espagne

Un violent incendie a fait au moins dix morts et deux blessés graves vendredi dans une résidence accueillant des personnes âgées et des personnes souffrant de troubles mentaux près de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne.

"Mais dans un phénomène de cette nature, la majeure partie des décès est généralement due à l'inhalation de fumée", a-t-il ajouté, en précisant que la résidence accueillait des personnes souffrant "d'une mobilité réduite ou d'une pathologie".

Seuls deux salariés présents

Dans un message sur X, le président de la région aragonaise, Jorge Azcón, s'est dit "choqué" par ce "tragique incendie". "Mes condoléances les plus sincères aux familles des défunts", a écrit le dirigeant conservateur, en annonçant "suspendre" son agenda.

"Toute mon affection aux familles et aux collègues des personnes décédées, aux travailleurs du centre et à l'ensemble du peuple aragonais. J'espère que les personnes dans un état grave se rétabliront le plus rapidement possible", a réagi de son côté le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

La résidence Jardines de Villafranca a été inaugurée en 2008, selon les informations publiées sur son site Internet. Cette maison de retraite s'était spécialisée récemment également dans l'accueil de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Si les causes de l'incendie n'étaient pas encore connues vendredi matin, le possible manque de personnel dans cet établissement a été mis en avant par les autorités, qui ont indiqué que seuls deux salariés se trouvaient sur place au moment du sinistre.

"Une enquête est en cours, qui aboutira à la découverte de l'origine, de la raison et des circonstances" de l'incendie, a souligné le ministre de la Politique territoriale Ángel Víctor Torres sur la télévision publique TVE, en refusant à ce stade de ce prononcer sur ce point.

Selon les autorités, les résidents ont été transférés dans d'autres établissements.

Plusieurs incendies tragiques ont déjà eu lieu ces dernières années dans des maisons de retraite espagnole.

En janvier 2022, six personnes âgées étaient ainsi décédées pendant leur sommeil dans une résidence médicalisée de la commune de Moncada, près de Valence. Et en février dernier, trois personnes sont décédées dans l'incendie d'une maison de retraite de Madrid.