"C'est incroyable, on est dans l'avenir": Stockholm teste le tout premier ferry volant 100 % électrique

Une compagnie suédoise a récemment testé son bateau électrique un peu particulier : celui-ci vole à un mètre au-dessus de l'eau et ne produit presque aucun remous. Ce ferry électrique doit transporter ses premiers passagers à partir du mois d'octobre, à Stockholm.

Équipé de trois ailes en fibre de carbone placées sous sa coque - les "foils" - et alimenté par une batterie en lithium, cet hydroptère "est capable de voler au-dessus de l'eau" après avoir pris suffisamment de vitesse, explique Andrea Meschini, qui dirige les essais de recherche et développement du Candela P-12, de la compagnie suédoise éponyme.

Puisqu'il supprime la traînée de frottement et de vague de la coque, le bateau est autorisé à aller beaucoup plus vite que les modèles habituels : jusqu'à 55 km/h.

À Stockholm, le P-12 desservira un trajet très emprunté entre le centre-ville et une île de l'ouest de l'archipel. La traversée devrait durer 35 minutes, la moitié du temps nécessaire par voie terrestre.

Le contrat passé avec SL - l'autorité des transports en commun de la capitale suédoise - prévoit la mise en service d'un seul modèle, qui pourra transporter jusqu'à 30 passagers à partir du mois d'octobre.

Transport public décarboné

"C'est incroyable, on est dans l'avenir", s'émerveille M. Meschini, manœuvrant à l'aide d'un simple joystick le bateau, qu'il compare à un "tapis volant". Malgré les vagues et remous produits par les autres bateaux voguant à proximité, l'on ne ressent quasiment rien à bord de la navette.