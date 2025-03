Chaos mondial: "Aujourd'hui, pour construire l'Europe, il faut avoir peur ensemble", avertit ce professeur en relations internationales

"On est en train d'échafauder des propositions d'une trêve préalable à un cessez-le-feu", rassure Raoul Delcorde. "Je ne crois pas, et je parle sous le contrôle de l'historien, qu'il y aura un traité de paix. Il n'y en a pas eu d'ailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les traités de paix sont rares de nos jours".

"Le renseignement aérien, les batteries patriotes... Le risque est véritablement que l'armée russe puisse enfoncer la résistance ukrainienne, traverser le Dniepr et vienne foncer jusqu'à Kiev. D'où la question qui est évidente et cruciale pour les Européens, que fait-on si les Russes arrivent à Kiev ? à ce moment-là, ce n'est plus la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu, c'est la sécurité de toute l'Europe", ajoute-t-il.

Raoul Delcorde, professeur en relations internationales à l'UCLouvain, est catégorique par rapport à l'Ukraine: "Un effondrement, d'ici quelques mois, je crois véritablement - et je parle sous le contrôle des expériences militaires - que l'Ukraine ne pourra plus vraiment résister".

Le plus courant est la capitulation "ou une situation de non-guerre, comme entre les deux Corées. C'est ce qui va se passer", affirme le professeur.

Guerre commerciale

La guerre est donc déjà présente sur le continent avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie mais Donald Trump est également en train de mener une guerre commerciale. "On voit déjà les conséquences au Canada, elles sont effroyables, et on va les voir en Europe", dit Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB. "Les Canadiens ont du mal à comprendre et il y a une opposition assez nette par rapport aux Américains. Mais n'oublions pas que Trump a été élu avec une petite marge d'avance et qu'il ne représente pas tous les Américains."