Coca-Cola ferme 5 usines en Allemagne

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), responsable de l'embouteillage et de la vente des boissons gazeuses en Europe, a annoncé mardi la fermeture de ses sites de Cologne, Neumünster, Berlin, Bielefeld et Memmingen. La restructuration vise à réduire les coûts dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Environ 505 emplois disparaîtront, tandis que 207 autres seront déplacés.

CCEP est également largement présent en Belgique, avec trois sites de production (Gand, Anvers et Chaudfontaine) et cinq centres de distribution (Gand, Anvers, Heppignies, Borgloon et Chaudfontaine). Le siège social est situé à Anderlecht. Le géant des boissons gazeuses compte environ 2.000 salariés en Belgique.