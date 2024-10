Coupe de l'America: Ben Ainslie et les Britanniques face au mur néo-zélandais

Malmenés lors des régates préliminaires et longtemps critiqués pour le manque de fiabilité de leur voilier, les hommes d'Ainslie ont finalement déjoué les pronostics en se hissant jusqu'au match pour l'aiguière d'argent face au double tenant du titre.

Voilà soixante ans que les Britanniques attendaient ça. Samedi à Barcelone débute l'affrontement final pour la 37e Coupe de l'America, entre le defender Team New Zealand et son challenger Ineos Britannia, mené par un Ben Ainslie en mission.

"C'est un moment de grande fierté en tant que Britanniques, nous qui sommes très fiers de notre héritage sportif et maritime. La Coupe de l'America est la seule chose qui continue de manquer à notre palmarès" a déclaré le barreur de 47 ans, multiple médaillé olympique, lors d'une conférence de presse vendredi.

"On a lancé ce défi il y a dix ans, la Grande-Bretagne ne faisait même plus partie de la compétition", avait-il exulté après sa victoire en finale de la Coupe Louis-Vuitton, lui pour qui le plus vieux trophée sportif du monde est "une obsession".

Pour les deux équipes, les enjeux sont grands comme les impressionnants mâts des AC75 de cette 37e édition (26,5 m). Si les Kiwis gagnent, ils deviendront le premier pays à soulever la Coupe trois fois d'affilée depuis les Etats-Unis (1987, 1988, 1992).