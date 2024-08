Des Belges découvrent des traces de vins du 4e siècle en Toscane: pourquoi cette trouvaille est-elle "inestimable"?

Des fouilles menées depuis 2005 par l'UCLouvain ont permis de mettre au jour une villa romaine (IVe et VIIe siècle ap. JC) située à un carrefour stratégique entre Sienne et Florence. Sous la direction du professeur d'archéologie Marco Cavalieri, plus de 4.000 m2 ont été révélés sur une superficie estimée entre 10.000 et 15.000 m2.

Cet été, des étudiants, des chercheurs de l'université et des scientifiques italiens se sont concentrés sur la monumentale cave à vin (cella vinaria) de la villa, où était produit et stocké le vin. Ils y ont découvert une trentaine de grandes jarres enterrées qui servaient pour sa conservation. En se basant sur leur position et les dimensions du cellier, les chercheurs estiment qu'il y en avait au moins une cinquantaine disposée sur plusieurs files.