Des hommes armés tuent au moins 18 personnes dans un village du Nigéria

Des personnes armées ont abattu au moins 18 personnes au Nigéria. Les assaillants se sont rendus dans le village de Mbacher, dans l'état de Benue, et ont forcé les habitants à sortir de leur maison avant de les tuer, a décrit un responsable local. Il évoque un fait de "terrorisme intérieur". Un porte-parole de la police confirme l'incident et annonce qu'une enquête est ouverte.

La région est régulièrement confrontée à de telles éruptions de violence. Il s'agit avant tout de bergers nomades du groupe ethnique Fulani, qui tentent de chasser les agriculteurs locaux de leurs terres.

Le conflit entre les bergers traditionnels et les fermiers escaladé au cours des dernières années. Avec l'assèchement des pâturages dans le nord du Nigeria, les Fulanis cherchent de plus en plus à nourrir leur bétail dans le centre et le sud du pays.