En Espagne, les fêtes de la San Fermin débutent à Pampelune

Habillées de blanc avec un foulard rouge autour du cou, conformément à la tradition, des milliers de personnes se sont rassemblées à midi pile pour le "chupinazo", le tir d'une fusée pyrotechnique depuis le balcon de l'hôtel de ville pour donner chaque année le coup d'envoi de la fête.

Aux cris de "Vive San Fermín !" et avec moult rasades alcoolisées, les participants entament alors ces célébrations qui verront la ville entière habillée de rouge et blanc jusqu'au 14 juillet. Elles attirent des visiteurs du monde entier et l'écrivain américain Ernest Hemingway les a immortalisées dans son roman "Le soleil se lève aussi" ("The Sun Also Rises").