En Provence, l'artiste britannique Damien Hirst prend possession du Château La Coste

Ailes de papillon, constellations ou encore sculptures d'inspiration antique, l'artiste britannique Damien Hirst a investi vendredi le domaine du Château La Coste, près d'Aix-en-Provence, avec plus de 90 peintures et sculptures de son cru, pour certaines inédites.

Jusqu'au 23 juin, l'exposition "The Light That Shines" (NDLR: la lumière qui brille) présentera notamment des oeuvres de la série "Natural History", comme ce veau ou ce requin grandeur nature emprisonnés dans leurs cuves de formol, qui ont contribué dans les années 1990 à la notoriété de l'artiste, alors emblème du mouvement des "Young British Artists", aujourd'hui parmi les plus cotés du monde.

L'histoire naturelle sera aussi évoquée dans les sculptures, en verre ou en bronze, des séries "Satellites" et "Meteorites", références à la fascination de Damien Hirst pour le cosmos, dont il a également cherché à restituer la beauté dans un ensemble de toiles évoquant des galaxies étoilées.

Patrimoine, archéologie et fonds marins ne seront pas en reste avec des sculptures et des négatoscopes (boîtes à lumière) provenant de l'exposition réalisée par le plasticien en 2017 à Venise, "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" (NDLR: Trésors de l'épave de l'incroyable), comme cette femme allongée taillée dans du marbre rose ou ces têtes de méduses.