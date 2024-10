Enquête judiciaire à Bouillon : le bourgmestre dépose plainte pour diffamation

Le bourgmestre de Bouillon Patrick Adam a annoncé lundi avoir déposé plainte contre X pour diffamation et dénonciations calomnieuses en réponse à une série d'accusations le visant ainsi que plusieurs membres du collègue communal, rapporte la presse locale lundi.

Les coulisses de l'administration communale de Bouillon sont au cœur d'une instruction judiciaire pour une série d'infractions en matière de marché public d'une part, et de l'autre, pour des faits de violence et de harcèlement. Un dossier révélé en mars dernier par le groupe Sudinfo à l'occasion d'une perquisition menée au sein de l'administration communale, et auquel le magazine Le Vif/L'express a consacré un article compilant différents témoignages anonymes le 26 septembre dernier.

Visé, ainsi que d'autres membres du collège, par une partie du personnel communal sous couvert de l'anonymat, Patrick Adam a tenu une conférence de presse lundi aux côtés de ses avocats pour annoncer qu'il déposait plainte contre X pour diffamation, dénonciations calomnieuses et non-respect du secret de l'instruction. "Les limites ont été dépassées humainement", a déclaré le bourgmestre de Bouillon dans un entretien accordé au journal La Meuse Luxembourg. Patrick Adam plaide pour un retour à la sérénité et attend de la justice qu'elle "fasse sont travail de manière impartiale, à charge et à décharge." Il dénonce une "cabale", un "lynchage humain" mené dans "une volonté de nuire".