Explosion d'un immeuble à La Haye: une personne est sortie vivante des décombres, mais le bilan s'alourdit

"On vient d'annoncer que le corps d'une personne décédée a été retrouvé" sous les décombres, avait déclaré le maire Jan van Zanen en milieu d'après-midi lors d'une conférence de presse, ajoutant que les chances de trouver des survivants étaient "faibles".

Au moins trois personnes sont décédées après l'effondrement samedi d'un immeuble à La Haye suite à une explosion et un incendie, et les chances étaient minces de trouver des survivants, selon les autorités néerlandaises. M. van Zanen avait initialement fait état d'au moins un mort mais la police a annoncé par la suite que trois corps avaient été extraits des décombres et les craintes grandissent d'un bilan encore plus lourd.

Au moins cinq appartements ont été détruits, a déclaré le maire Jan Van Zanen lors d'une conférence de presse, mais les autorités n'étaient pas en mesure d'indiquer si et combien de personnes ont pu rester piégées sous les décombres.

"C'est incroyable ce qui s'est passé là-bas", a déclaré M. van Zanen. "Nous nous attendons au pire scénario", a-t-il poursuivi. Le maire a estimé que les opérations de secours allaient prendre du temps. Il n'a pas donné d'indices sur une cause possible de l'explosion et de l'effondrement de l'immeuble. "Des enquêteurs sont sur place", a insisté le maire.

"On ne sait pas combien de personnes se trouvent encore sous les décombres, mais la réalité est qu'elles n'ont qu'une mince chance de survie", avait-il ajouté face aux journalistes. Peu de temps après, le corps d'une deuxième personne a été retrouvé. Trois blessés avaient déjà été transportés à l'hôpital.

Un dispositif de secours important

Des dizaines de camions de pompiers ont lutté contre l'incendie depuis le sol et des positions plus élevées, tandis que des hélicoptères de la police survolaient les lieux. Des débris sont éparpillés dans la rue et plusieurs fenêtres ont été soufflées. D'énormes colonnes de fumée se sont élevées vers le ciel, diffusant une odeur âcre dans l'air.

Les pompiers ont combattu les flammes depuis le sol et à l'aide d'énormes nacelles élévatrices. Pendant ce temps, des ambulances transportaient les blessés à l'hôpital et des hélicoptères de la police tournaient au-dessus de la zone. La cause de l'explosion n'est pas encore connue, mais la police a lancé un appel à témoins concernant une voiture aperçue quittant précipitamment les lieux peu après la déflagration en début de journée.

"Peu après l'explosion, vers 06H15 (05H15 GMT), une voiture a quitté les lieux à très grande vitesse", a déclaré la police dans un communiqué. "La police souhaiterait entrer en contact avec les personnes ayant vu cette voiture circuler ou pouvant fournir des images de caméras," a-t-elle précisé.

Trois personnes blessées lors de l'explosion, dont un enfant, ont été évacuées par ambulance, a indiqué le maire. Les habitants de l'immeuble ont expliqué aux médias locaux que le bâtiment était principalement habité par des personnes âgées et des familles avec des enfants.

"J'étais endormi et soudain il y a eu ce grand bruit", a déclaré Adam Muller, 14 ans, qui habite le quartier. "J'ai regardé par la fenêtre et j'ai juste vu des flammes. C'est un énorme choc".

C'était comme un tremblement de terre

Les autorités ont averti les habitants de fermer leurs fenêtres et d'éteindre les systèmes de ventilation à cause de la fumée. L'immeuble était occupé par des magasins au rez-de-chaussée et cinq appartements sur deux étages, ont précisé les autorités.

Le maire s'est rendu sur place pour coordonner les efforts de secours. "C'était comme un tremblement de terre", a déclaré un homme de 53 ans qui s'est présenté sous le nom de Dimi, refusant de donner son nom de famille. "Quelque chose s'est effondré, mais nous n'avons pas vu d'où ça venait. Je connais ces voisins. Mes enfants vont à l'école avec eux", a-t-il ajouté.

Les premières images diffusées par la chaîne publique NOS ont montré plusieurs dizaines de pompiers luttant contre un grand incendie et brisant des portes pour accéder à l'immeuble. Les hôpitaux de la région se sont mis en alerte pour prendre en charge les victimes.

Le Premier ministre Dick Schoof s'est dit "choqué par les images terribles d'un immeuble d'appartements effondré à La Haye", sur X. "Mes pensées vont aux victimes, à toutes les autres personnes impliquées et aux services d'urgence qui travaillent actuellement sur les lieux", a-t-il poursuivi, promettant toute l'aide nécessaire.

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a réagi sur les réseaux sociaux : "Nous exprimons notre sympathie envers les personnes directement touchées ou inquiètes pour leurs proches".

Environ 40 résidents d'autres immeubles proches de l'immeuble effondré ont été évacués.