Francfort s'illumine pour le ramadan, une première pour l'Allemagne

La ville allemande de Francfort s'est revêtue de lumières de fête dimanche pour célébrer le mois sacré musulman du ramadan, une première nationale selon les autorités et les médias locaux.

Un grand panneau indiquant "Joyeux ramadan" et un déploiement de lumières en forme d'étoiles, de lanternes et de croissants de lune ont été officiellement dévoilés lors d'une cérémonie en fin d'après-midi, illuminant une rue piétonne du centre-ville bordée de restaurants et de cafés.