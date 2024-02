Froufrous à la Fashion Week de Milan en dépit d'un marché du luxe incertain

Les fashionistas se sont retrouvés mercredi à Milan pour découvrir les collections italiennes Femme pour l'automne-hiver 2024-2025, et notamment celle du nouveau styliste de Moschino, dans un contexte d'incertitudes pour le secteur du luxe.

Après New York et Londres, la capitale italienne de la mode propose d'ici dimanche pas moins de 56 défilés, au premier rang desquels Fendi, Roberto Cavalli, Prada, Versace et Dolce&Gabbana.