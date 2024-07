Grèce: l'Acropole d'Athènes lance des visites privées... à 5.000 euros

L'un des monuments antiques les plus visités dans le monde, l'Acropole d'Athènes, a lancé des visites privées à 5.000 euros en dehors des horaires officiels d'ouverture, selon le site internet de billets électroniques du patrimoine grec mardi.

Ces visites privées, réservées à des groupes de cinq personnes au plus, qui ont suscité la controverse lors de leur annonce, débutent à 7h du matin ou peuvent se tenir le soir après 20h. "Ce service exclusif n'est disponible que pour quatre groupes de cinq personnes maximum à la fois et peut comprendre un guide personnel" si les clients le souhaitent, selon le site "Hellenic heritage" qui présente ces visites sous le nom de "The Acropolis experience".

Selon les médias grecs, une première visite privée a eu lieu samedi dernier après la fermeture officielle, effectuée par un couple russe accompagné de leur propre guide. Le syndicat des gardiens des sites archéologiques grecs s'est dit opposé "à la manière dont sont organisées ces visites privées qui s'effectuent sans leur participation", a indiqué sa présidente, Georgia Kondyli.