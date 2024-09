Hadja Lahbib pressentie pour une compétence très importante: la sélection des candidats commissaires européens sera bientôt dévoilée

Une conférence des présidents du Parlement européen, en présence de Mme Von der Leyen, est programmée ce mardi-là à 9h00 pour ce faire. Cet organe réunit la présidente du Parlement, Roberta Metsola, et les présidents et présidentes des groupes politiques.

Dans l'exécutif Von der Leyen II, la candidate belge, Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes du gouvernement sortant, est pressentie pour recevoir la politique migratoire. Elle avait été choisie la semaine dernière par le président du MR, aux dépens du commissaire sortant Didier Reynders, après concertation avec les partis qui négocient la formation d'un gouvernement fédéral (N-VA, MR, Engagés, CD&V, Vooruit), et en dépit de protestations d'autres partis du gouvernement sortant (Ecolo, Groen et PS).

Deuxième force de l'hémicycle, les socialistes et démocrates (S&D) ont mis en garde Ursula von der Leyen mardi que rien n'était acquis. Ils réclament la parité de genre au collège des commissaires, la reconduction de leur "candidat tête de liste" (Spitzenkandidat) Nicolas Schmit, et l'attribution du portefeuille de l'Emploi à un membre de "la famille progressiste". Ils dénoncent aussi la possibilité qu'un membre de l'ECR (droite souverainiste et extrême droite) reçoive l'une des vice-présidences exécutives. Les libéraux et centristes de Renew Europe les suivent dans cette opposition au ministre italien Rafaelle Fitto, membre du parti post-fasciste de Giorgia Meloni.

Ursula von der Leyen a été réélue à la présidence de la Commission en juillet dernier grâce à des soutiens majoritaires au sein de son groupe PPE (conservateurs pro-européens), du S&D et de Renew, ainsi que chez les Verts.