Histoire incroyable: des lettres de résistantes belges de la Seconde Guerre mondiale retrouvées... dans un fauteuil en Estonie

Une histoire incroyable de femmes résistantes belges pendant la Seconde Guerre mondiale refait surface aujourd'hui. Des lettres datant de 1942, cachées dans un fauteuil, ont été découvertes en Estonie par un restaurateur de mobilier et remises officiellement ce week-end au musée de la résistance d'Anderlecht.

Il a fallu deux ans d'enquête pour découvrir que l'une des femmes auteure des lettres était enseignante. Elle s'appelle Gilberte, elle faisait partie de la résistance pendant la Première Guerre. Elle a poursuivi son combat contre les Allemands pendant la Seconde. "Elle faisait visiblement de la propagande anti-allemande, diffusion de tracts, diffusion de presse clandestine auprès de ses élèves en classe. Et c'est cela visiblement qui a dû générer une dénonciation", développe Agnes Graceffa, historienne.

"Ces lettres me donnent la chair de poule. Les mots sont très forts et j'espère en savoir plus", confie Julie, qui fait la figurante "Sarah" en Estonie.

L'enseignante a été déportée puis libérée en 1945 avant d'obtenir le statut de résistante. Aucune trace en revanche de Sarah, la jeune fille qui a caché les lettres afin de protéger ses amis en prison.