Hongrie: le Danube en crue assiège Budapest après la tempête Boris

Jusqu'à présent 24 personnes ont péri en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie dans les intempéries provoquées par la tempête Boris, les inondations ayant aussi détruit les habitations et dévasté les champs, et causé de gros dégâts aux routes et aux voies ferrées.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé jeudi à Wroclaw (Pologne) une aide de 10 milliards d'euros, provenant du fonds de cohésion de l'UE, pour les pays d'Europe centrale touchés par les inondations.